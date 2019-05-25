الأميرة هند تكرم اقرأ الراعي الاعلامي لـ قافلة الشهداء

رشيدة المطيري(صدى):

كرمت صاحبة السمو الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود رئيسة اللجنة العليا لقافلة ابناء الشهداء قناة اقرأ الفضائية الراعي الاعلامي للقافلة وفعاليتها و التي انطلقت فعاليتها بمكة المكرمة تكريماً لأبناء الشهداء وذويهم .

حيث تأتي الفعالية الوطنية التي من أهدافها تنشئة أبناءهم على قيم التضحية والإنتماء وحب الوطن احتفاء بأسر وأبناء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا اللهَ عليه والذين قدموا أرواحهمُ لنصرةِ دينِ الله وللحفاظِ على أرضِ هذه البلادِ الطاهرةِ وأمنها واستقرارها في محفل وفاء مفعم بالتقديرِ الصادقِ تخليدا لما سجلوهُ من ملاحمِ الشرفِ والبطولةِ والإخلاصِ والتضحيةِ لإعلاءِ كلمةِ اللهِ ثمَ الحفاظِ على أمنِ هذا البلد في ظلِ قيادةِ ملكِ الحزمِ والعزمِ والحسمِ خادمُ الحرمينِ الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو وليِّ عهدهِ الأمين نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله

وتأتي مشاركة قناة اقرأ الفضائية من حرصها على تغطية ورعاية أهم الفعاليات في المملكة العربية السعودية ونظراً لأهمية هذه الفعالية تواجدت اقرا بطاقمها وشاركت اللجنة المنظمة الذي كان لرئيسها الاستاذ فهد السمحان دور بارز في نقل فرحة ابناء الشهداء الذي ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن أرض الوطن ومقدساته و مليكه وشعبه ، تسلم التكريم نيابة عن اقرأ الزميل نزار العلي .