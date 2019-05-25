رئاسة شؤون الحرمين: تجنب مخالفة اتجاه سير المصلين أثناء الدخول والخروج

نايف السالم(صدى):

وجهت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم السبت، نصائح وإرشادات لقاصدي الحرم المكي الشريف، حيث أكد على ضرورة تجنب مخالفة اتجاه سير المصلين أثناء الدخول والخروج.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أخي قاصد الحرم المكي الشريف تجنب مخالفة اتجاه سير المصلين أثناء الدخول والخروج فقد يسبب ذلك أذى لنفسك وتعطيلًا للحركة.