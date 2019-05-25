رئاسة شؤون الحرمين: تجنب مخالفة اتجاه سير المصلين أثناء الدخول والخروج
وجهت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم السبت، نصائح وإرشادات لقاصدي الحرم المكي الشريف، حيث أكد على ضرورة تجنب مخالفة اتجاه سير المصلين أثناء الدخول والخروج.
وقالت رئاسة شؤون الحرمين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أخي قاصد الحرم المكي الشريف تجنب مخالفة اتجاه سير المصلين أثناء الدخول والخروج فقد يسبب ذلك أذى لنفسك وتعطيلًا للحركة.
متقاعد عاى قيد الحياة[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 6 ساعات
الخطة تمام ولكن يوجد دورة المياه اكرمك الله الخاصة بالرجال في الجهة الجنوبية قرب الوقف دخول معاكس الدخول والخروج ممايسبب اختناق وذالك السبب ان درج السلم داخلي الدخول والخروج المفروض ان السلم يكون خارجي الدخول والخروج وهذا بيكون ماهناك تزاحم او اختناق ويمكن يصل اي وفاة الله لا يقدر ارجو شفوا وضعها ……..