الميركاتو الصيفي 2019.. اليونايتد يدفع 55 مليون يورو لشراء بديل دي خيا

ماجد محمد(صدى):

اشتعل الميركاتو الصيفي 2019 في الدوري الإنجليزي، حيث يسعى مانشستر يونايتد في إيجاد خليفة دي خيا.

ودخل اليونايتد في مفاوضات مع نادي ميلان للحصول على خدمات حارسه الدولي دوناروما إلى ” أولد ترافورد ” في الموسم الجديد.

ووضع اليونايتد دوناروما كأولوية في الميركاتو الصيفي 2019 ، تزامنًا مع الشكوك الكبيرة المحيطة باستمرار الحارس الإسباني ديفيد دي خيا رفقة المانيو.

وعرض مانشستر يونايتد من 50 إلى 55 مليون يورو لضم دوناروما إلى صفوفه.