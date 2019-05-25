الميركاتو الصيفي 2019.. اليونايتد يدفع 55 مليون يورو لشراء بديل دي خيا
اشتعل الميركاتو الصيفي 2019 في الدوري الإنجليزي، حيث يسعى مانشستر يونايتد في إيجاد خليفة دي خيا.
ودخل اليونايتد في مفاوضات مع نادي ميلان للحصول على خدمات حارسه الدولي دوناروما إلى ” أولد ترافورد ” في الموسم الجديد.
ووضع اليونايتد دوناروما كأولوية في الميركاتو الصيفي 2019 ، تزامنًا مع الشكوك الكبيرة المحيطة باستمرار الحارس الإسباني ديفيد دي خيا رفقة المانيو.
وعرض مانشستر يونايتد من 50 إلى 55 مليون يورو لضم دوناروما إلى صفوفه.
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