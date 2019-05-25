  • الأحد 26

    مايو

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. مخرج شهير يسخر من أمير كرارة بهذه الصورة

مخرج شهير يسخر من أمير كرارة بهذه الصورة

مخرج شهير يسخر من أمير كرارة بهذه الصورة
القاهرة(صدى):

نشر المخرج مجدي الهواري،صورة غربية للفنان أمير كرارة يسخر فيها من كثرة اجزاء مسلسل ” كلبش ” الذي يعرض حالياً ويشارك في السباق الرمضاني.

وأظهرت الصورة أفيش للنجم أمير كرارة بطل العمل في صورة شخص عجوز ومكتوب عليه ” كلبش الجزء الثلاثين ” .

وعلق الهواري على هذه الصورة قائلاً: ” كلبش الجزء الثلاثون سامحني ياميرو انت عارف الافيه بيبقي واقف في الزور ” ، لتنهال عليه عشرات التعليقات التي تسخر من العمل ومن كثرة اجزائه.

ويشارك في الجزء الثالث من مسلسل ” كلبش ” نخبة من النجوم منهم يسرا اللوزي وهالة فاخر وهشام سليم وأحمد عبد العزيز.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1844 ] نشر منذ 10 ساعات

طيب …

[ عدد التعليقات: 5279 ] نشر منذ 10 ساعات

الغيرة مش الافية يا هواري و كلبش من المسلسلات المحترمة التي تعرض في شهر رمضان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *