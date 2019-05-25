مخرج شهير يسخر من أمير كرارة بهذه الصورة

القاهرة(صدى):

نشر المخرج مجدي الهواري،صورة غربية للفنان أمير كرارة يسخر فيها من كثرة اجزاء مسلسل ” كلبش ” الذي يعرض حالياً ويشارك في السباق الرمضاني.

وأظهرت الصورة أفيش للنجم أمير كرارة بطل العمل في صورة شخص عجوز ومكتوب عليه ” كلبش الجزء الثلاثين ” .

وعلق الهواري على هذه الصورة قائلاً: ” كلبش الجزء الثلاثون سامحني ياميرو انت عارف الافيه بيبقي واقف في الزور ” ، لتنهال عليه عشرات التعليقات التي تسخر من العمل ومن كثرة اجزائه.

ويشارك في الجزء الثالث من مسلسل ” كلبش ” نخبة من النجوم منهم يسرا اللوزي وهالة فاخر وهشام سليم وأحمد عبد العزيز.