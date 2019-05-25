توخيل في باريس سان جيرمان لـ 2021

نواف السالم(صدى):

جدد باريس سان جيرمان عقد مدربه المدرب توماس توخيل ليستمر حتى نهاية موسم 2020-2021.

ويبدو أن النادي الفرنسي يثق في مدربه على الرغم من نتائجه المتذبذبة رغم فوزه بلقب الدوري المحلي بفارق 16 نقطة، بينما خسر سان جيرمان نهائي كأس فرنسا وخرج من دور 16 في دوري أبطال أوروبا، ومن دور الثمانية في كأس الرابطة.

وأعلن النادي الفرنسي عن تجديد عقد اللاعب في بيان قائلا: ” يسرباريس سان جيرمان الإعلان عن تمديد عقد توخيل لموسم إضافي ويمتد عقد المدرب الألماني الآن حتى 30 يونيو 2021 ” .

وعلق توخيل على التجديد له قائلا: ” أنا سعيد جدًا بتجديد العقد مع باريس سان جيرمان، وفخور كوني مستمر رفقة النادي، وسأظل ملتزماً مع النادي الفرنسي ” .

ووجه الشكر إلى رئيس النادي وجميع المسئولين على الثقة التي أظهروها بالنسبة له.