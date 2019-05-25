وسيم يوسف يوضح حقيقة اعتذاره عن حلقة الليوان: ” أتعرض لمؤامرة “

علي القحطاني(صدى):

أثار إلغاء حلقة الداعية وسيم يوسف في برنامج الليوان مع عبدالله المديفر الكثير من التساؤلات، حيث ترقبها العديد من الجماهير، إلا أنه اعتذر عن الحلقة بشكل مفاجيء.

وخرج الداعية الإماراتي اليوم؛ ليكشف عن سبب إلغاء الحلقة وبعض التفاصيل قائلا إن هناك مؤامرة صحونجية ضده سيكشفها تباعا.

وغرد وسيم قائلا : ” الفرق بيننا وبينهم .. أن أخلاقنا تمنعنا أن نكون مثلهم ” ، مستكملا: ” بعد عدم ردي على المذيع قام بكتابة تغريدة اختيار الضيف خطأ !! فأرسلت له رسالة كما في الصورة .. فكان جوابه وضح لي دلالة أن الإلغاء كان من جهتي حتى هو لم يعلم إلا بعد التغريدة .. انتظرونا .. أقسم بالله لن تجد أسوأ من اللحى الصحونجية فانتظرونا ” .

وتابع : ” وقولهم إني تم إرجاعي من مطار الرياض كذب .. فقد دخلت الرياض عزيزًا وتجولت بأسواقها .. وهذه صورتي من برج المملكة .. فانتظرونا حتى تعلموا المؤامرة الصحونجية التي جرت علي من قبلهم ” .

ولفت إلى أنه لم يتم إلغاء الحلقة من قبل أي جهة، بل كان قراره بسبب مؤامرة صحونجية حتى مذيع البرنامج لم يعلم بقرار الإلغاء إلا بعدما اعتذرت بالمطار.

يُذكر أنه حتى الأن لم يتضح الأمر؛ حيث اشتعلت الأزمة سريعًا ويبدو أن حولها الكثير من الجدل.