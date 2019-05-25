وفاة طفل إثر سقوطه في مستنقع مائي بوادي خلب
لقى طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، مصرعه اليوم السبت، بعد أن غرق إثر سقوطه في مستنقع مائي بوادي خلب اليوم السبت.
وتمكنت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني في أحد المسارحة من إخراج جثة الطفل فور تلقيها بلاغ عن سقوطه في مستنقع مائي بوادي خلب، باستخدام المعدات اللازمة.
عوافي[ عدد التعليقات: 1844 ] نشر منذ 9 ساعات
الله يرحمه …
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74623 ] نشر منذ 20 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحمه ويحسن عزاء والديه .. آمين ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2191 ] نشر منذ 15 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم