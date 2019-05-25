وفاة طفل إثر سقوطه في مستنقع مائي بوادي خلب

علي القحطاني(صدى):

لقى طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، مصرعه اليوم السبت، بعد أن غرق إثر سقوطه في مستنقع مائي بوادي خلب اليوم السبت.

وتمكنت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني في أحد المسارحة من إخراج جثة الطفل فور تلقيها بلاغ عن سقوطه في مستنقع مائي بوادي خلب، باستخدام المعدات اللازمة.