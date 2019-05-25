  • السبت 25

    مايو

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. وفاة طفل إثر سقوطه في مستنقع مائي بوادي خلب
  • نشر : منذ 9 ساعات
  • 3٬205
  • 3
  • حوادث

وفاة طفل إثر سقوطه في مستنقع مائي بوادي خلب

وفاة طفل إثر سقوطه في مستنقع مائي بوادي خلب
علي القحطاني(صدى):

لقى طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، مصرعه اليوم السبت، بعد أن غرق إثر سقوطه في مستنقع مائي بوادي خلب اليوم السبت.

وتمكنت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني في أحد المسارحة من إخراج جثة الطفل فور تلقيها بلاغ عن سقوطه في مستنقع مائي بوادي خلب، باستخدام المعدات اللازمة.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1844 ] نشر منذ 9 ساعات

الله يرحمه …

[ عدد التعليقات: 74623 ] نشر منذ 20 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, الله يرحمه ويحسن عزاء والديه .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 2191 ] نشر منذ 15 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *