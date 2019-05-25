فتاة تقتل طفلة ذات 5 سنوات للانتقام من صديقتها
أقدمت فتاة تونسية على قتل طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات ، عقب نشوب خلاف بينها وبني صديقتها حيث أنها إبنة خالتها.
ونشرت الصحف التونسية تفاصيل الواقعة ، مٌشيره إلى أنه نشب خلافًا حادًا نشب بين ابنة خالة الضحية، وصديقتها البالغة من العمر 14 عامًا، قامت على إثره الأخيرة باستدراج الطفلة بعد موعد الإفطار، إلى منزلها بعد أن منحتها قطعة ” آيس كريم “ وقامت بخنقها حتّى الموت.
وأقرّت الفتاة في اعترافاتها الأولية بالجريمة، أنّها أقدمت على ارتكاب الجريمة، بسبب تعرّضها لما وصفتها بـ “ الإهانة “ ، من قبل صديقتها ونعتتها بالفقر، الأمر الذي جعلها تقدم على قتلها انتقامًا منها، حسب قولها.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2555 ] نشر منذ 11 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25854 ] نشر منذ 11 ساعة
حسبي الله عليها الحقيره
عوافي[ عدد التعليقات: 1844 ] نشر منذ 10 ساعات
طفله بريئه مالها ذنب الله يرحمها …
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5651 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يكفينا شر الحقد والغل وال….T…N…قام.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5651 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يكفينا شر الحقد والغل وال….T…N…قام.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41071 ] نشر منذ 10 ساعات
الله لايبلانا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41071 ] نشر منذ 10 ساعات
الله لايبلانا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41071 ] نشر منذ 10 ساعات
الله لايبلانا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74624 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5394 ] نشر منذ 25 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .