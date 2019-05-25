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فتاة تقتل طفلة ذات 5 سنوات للانتقام من صديقتها

فتاة تقتل طفلة ذات 5 سنوات للانتقام من صديقتها
تونس(صدى):

أقدمت فتاة تونسية على قتل طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات ، عقب نشوب خلاف بينها وبني صديقتها حيث أنها إبنة خالتها.

ونشرت الصحف التونسية تفاصيل الواقعة ، مٌشيره إلى أنه نشب خلافًا حادًا نشب بين ابنة خالة الضحية، وصديقتها البالغة من العمر 14 عامًا، قامت على إثره الأخيرة باستدراج الطفلة بعد موعد الإفطار، إلى منزلها بعد أن منحتها قطعة ” آيس كريم “ وقامت بخنقها حتّى الموت.

وأقرّت الفتاة في اعترافاتها الأولية بالجريمة، أنّها أقدمت على ارتكاب الجريمة، بسبب تعرّضها لما وصفتها بـ “ الإهانة “ ، من قبل صديقتها ونعتتها بالفقر، الأمر الذي جعلها تقدم على قتلها انتقامًا منها، حسب قولها.


10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2555 ] نشر منذ 11 ساعة

حسبنا الله ونعم الوكيل

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم

ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 25854 ] نشر منذ 11 ساعة

حسبي الله عليها الحقيره

[ عدد التعليقات: 1844 ] نشر منذ 10 ساعات

طفله بريئه مالها ذنب الله يرحمها …

[ عدد التعليقات: 5651 ] نشر منذ 10 ساعات

الله يكفينا شر الحقد والغل وال….T…N…قام.

[ عدد التعليقات: 5651 ] نشر منذ 10 ساعات

الله يكفينا شر الحقد والغل وال….T…N…قام.

[ عدد التعليقات: 74624 ] نشر منذ 4 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 5394 ] نشر منذ 25 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .

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