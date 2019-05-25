مدني الرياض يخالف 49 موقعا ويوقف موقتا 8 مواقع

سعيد العجل(صدى):

أوقف موقتا الدفاع المدني بمدينة الرياض 8 مواقع فيما أنذر 49 موقعا آخر في حملة السلامة الوقائية وذلك ضمن خطة مديرية المنطقة لشهر رمضان المبارك ،

وتشمل الحملة المنشآت التجارية والمواقع التي تشهد كثافة خلال هذه الفتره وتهدف جولات الحملة الى التأكيد على تطبيق الأنشطة لمتطلبات السلامة من أنظمة إطفاء وإنذار في المنشآت، وكذلك الوقوف على مسببات الحوادث والعمل على الحد منها.

وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بالمواقع حيث شملت تمديدات عشوائية لكيابل الكهرباء والتخزين العشوائي للمواد الأولية والبضائع وكذلك إغلاق بعض مخارج الطواري .

وشدد الدفاع المدني بالرياض في ذلك السياق على انه لن يكون هناك تهاون مع كل المخالفين وستكون العقوبة رادعة والإيقاف فوري في حالة الخطورة الحاله وأن الحملة مستمرة .