صحة حفرالباطن تُفعل اليوم العالمي لمكافحة التدخين بمستشفى الملك خالد العام

سعيد العجل(صدى):

فعّلت صحة حفرالباطن العام اليوم العالمي لمكافحة التدخين بمستشفى الملك خالد العام، والذي يقام هذا العام تحت شعار ” اجعل كل يوم هو اليوم العالمي لمكافحة التدخين ” .

وتضمنت الفعالية ركن توعوي يحتوي على نماذج ومجسمات توعوية عن مضار التدخين وتوزيع منشورات للمراجعين إضافة إلى التوعية بمخاطر التدخين بكل أشكاله والتدخين السلبي، ومضار التدخين على صحة الرئة، والصحة بشكل عام، وذلك بهدف حماية جميع فئات المجتمع من هذه الآفة، والحد من نسبة تعاطيه للمساهمة في بناء مجتمع صحي سليم.

وتبذل صحة حفرالباطن جهود كبيرة للحد من انتشار التدخين بين أفراد المجتمع حيث دشنت أكثر من 15 عيادة لمكافحة التدخين في جميع مستشفياتها وعدد من المراكز الصحية لتقديم التوعية الوقائية والعلاجية للمراجعين، كما أطلقت ثلاثة عيادات متنقلة في إدارة تعليم حفرالباطن والكلية التقنية والجامعة، إضافة إلى مواصلة حملاتها الرقابية الأسبوعية لمنافذ بيع التبغ ومشتقاته من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ للتأكيد من تطبيق الاشتراطات الصحية المنصوص عليها نظاماً.