الجزيرة بطلاً لكأس سُداسيات عبدالله بن سعد الرمضانية الثالثة

محمد السعران تصوير: محمد بن عالي(صدى):

توج فريق الجزيرة تكافل بكأس بطولة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود الرمضانية الثالثة لسُداسيات كرة القدم والتي حملت شعار (كلنا سلمان.. كلنا محمد)، وأستمرت ١٩ يوماً على الملعب المزروع في قصر الأمير سعد بن عبدالعزيز -يرحمه الله-، الواقع بحي الروضة بجدة.

وتمكن فريق الجزيرة تكافل من الإنتصار على خصمه فريق جمعية الرياضيين بنتيجة (6/3)، سجل للفريق الفائز النجم المُتألق عمار النجار ” هاتريك ” وهدف لكل من ” حامد الشريف ومحمد حنتوش ونواف العزيزي ” ، في حين سجل للفريق الخاسر كل من ” البرازيلي إبراهيم سيرجيو وباسم الشريف وعلي التركي ” ، وذلك بحضور مجموعة كبيرة الشخصيات الرياضية والفنانين والشعراء ونجوم كرة القدم الحاليين والقدامى، ورجال الصحافة والإعلام والسوشيال ميديا، وجماهير غفيرة.

وبعد صافرة حكم المباراة المتميز سلطان العكيري، قام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة عضو شرف نادي الهلال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، بتكريم المساهمين في إنجاح البطولة من وسائل إعلام وجهات وأفراد، وبحضور الفنان الدكتور عبدالله رشاد والشيخ صقر بن نادر شاه، ومن ثم كرم الأمير عبدالله بن سعد، نجوم البطولة بجوائز عينية ومبالغ مالية لكل منهم، وهم، عمار النجار من فريق الجزيرة تكافل الحاصل على جائزة هداف البطولة، ومحمد محسن من فريق السعد بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وأيمن الحسيني من فريق الجزيرة تكافل الفائز بجائزة أحسن حارس في البطولة، كما تم تكريم الكابتن زياد الحربي بدرع تذكارية لمساهمته الفعالة في إنجاح البطولة، ليتم بعدها تسليم لاعبي فريق جمعية الرياضيين الكؤوس التذكارية الفضية ومبلغ مالي، ومن ثم تتويج لاعبي فريق الجزيرة تكافل بالكؤوس التذكارية الذهبية ومبلغ مالي، وذلك بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة عبدالرزاق البلوشي ورئيس اللجنة الفنية نبيل إدريس