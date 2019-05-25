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  3. بعد انتقاد إعلانها.. لجين عمران: ” إذا أنجزت حاربوك “

بعد انتقاد إعلانها.. لجين عمران: ” إذا أنجزت حاربوك “

بعد انتقاد إعلانها.. لجين عمران: ” إذا أنجزت حاربوك “
متابعة- أميرة خالد(صدى):

ردت الاعلامية لجين عمران على منتقديها بطريقة ذكية بسبب بعض الاعلانات التي تقوم بالترويج لها من خلال صفحتها على تطبيق انستجرام.

وقالت عمران ” هناك فئة من البشر إذا انجزت حاربوك واذا توقفت عايروك. هذه الفئة قمة سعادتهم ومتعتهم في انتقاد الاخرين ” .

وجاء ذلك بعد الانتقادات الساخرة التي تعرضت لها بسبب صورة لها في اعلان لمسحوق تنظيف، حيث سخر البعض من اقدامها على تنفيذ هذا الاعلان.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 25854 ] نشر منذ 10 ساعات

ما عندهم سالفه الاهم قناعتك انت بما تعمليه

[ عدد التعليقات: 949 ] نشر منذ 10 ساعات

انها الفلوس ياجدة
تخلي بعض الناس تعمل اي شي
الفلوووووس

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