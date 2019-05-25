  • الأحد 26

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الخبر في صورة
  3. طفل يوزع الإفطار بالمسجد النبوي رغم كسر ذراعه

طفل يوزع الإفطار بالمسجد النبوي رغم كسر ذراعه

طفل يوزع الإفطار بالمسجد النبوي رغم كسر ذراعه

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 11 ساعة

…………….

[ عدد التعليقات: 1844 ] نشر منذ 10 ساعات

……

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *