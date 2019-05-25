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طفل يوزع الإفطار بالمسجد النبوي رغم كسر ذراعه
نشر : منذ 11 ساعة
2٬045
2
الخبر في صورة
طفل يوزع الإفطار بالمسجد النبوي رغم كسر ذراعه
2 تعليقان
محممد
[ عدد التعليقات: 1 ]
نشر منذ 11 ساعة
…………….
رد
عوافي
[ عدد التعليقات: 1844 ]
نشر منذ 10 ساعات
……
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محممد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 11 ساعة
…………….
عوافي[ عدد التعليقات: 1844 ] نشر منذ 10 ساعات
……