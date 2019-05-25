عالم أزهري يكشف فوائد تعدد الزوجات للمرأة والرجل 

القاهرة(صدى):

أوضح الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن تعدد الزوجات للرجل المسلم هو رحمة للمرأة نفسها، وكسب لها.

ولفت هاشم، في لقاء تليفزيوني على إحدى القنوات الفضائية، إلى أن الرجل حين يعدد ويتزوج أكثر من امرأة، فإنه بذلك يواجه ظاهرة العنوسة، حتى لا تستشري في المجتمع، خاصة أن النساء عددهن أكثر من الرجال.

وأكد أن الإسلام أجاز للرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، وفي ذلك كسب للمرأة بدلًا من جلوسها في المنزل من دون زوج، فلا مانع من تواجدها مع زوج وأن تشارك زوجته الأخرى، أو ربما تكون الزوجة التي معه مريضة، فيتزوج الثانية مع بقاء الأولى، وتكون لها شريكة في الحياة.