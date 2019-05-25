بالفيديو.. استمرار هطول الأمطار على الحرم المكي

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول هطول الأمطار الغزيرة على الحرم المكي، اليوم السبت، وسط تحذيرات الدفاع المدني بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية أن ذلك بسبب هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة منطقة مكة؛ ناصحًا بضرورة أخذ الحيطة والحذر حفاظًا على الأرواح.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كشفت عن إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود سحب رعدية ممطرة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية على المدينة المنورة.