مدرب الإمارات يضم عموري لقائمة معسكر النمسا

نواف السالم(صدى):

ضم الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني لمنتخب الإمارات، اليوم السبت، اللاعب عمر عبد الرحمن ” عمّوري ” صانع ألعاب الهلال، إلى قائمة المنتخب بمعسكر النمسا، بعد غياب منذ أكتوبر 2018 بسبب إصابة في الركبة.

وكشف ” مارفيك ” عن تشكيلة المنتخب التي ستخوض من يوليو الى 22 منه معسكرا في النمسا استعدادا لخوض التصفيات المشتركة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023؛ ليعلن عودة عموري الذي غاب عن البطولة القارية التي استضافتها بلاده بين الخامس من يناير والأول من فبراير.

وكان عموري قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى في أكتوبر، ما اضطره للخضوع لعملية جراحية، وغاب عن معظم الموسم مع فريقه الهلال الذي انضم الى صفوفه في صيف العام الماضي قادما من العين الإماراتي.