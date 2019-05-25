بالصور.. ” سلمان للإغاثة ” يختتم توزيع السلال الرمضانية داخل مخيمي الزعتري والازرق 

سعيد العجل(صدى):

اختتم فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في الأردن توزيع السلال الرمضانية داخل مخيمي الزعتري والازرق من خلال 9 محطات متتالية قام بها شملت كافة سكان المخيمين من الاشقاء اللاجئين السوريين والبالغ 82468 مستفيد باجمالي 821 طناً من المواد الغذائية وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين (UNHCR) والمجلس النرويجي للاجئين (NRC) .

وشملت السلة الغذائية الرمضانية مجموعة من المواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات من العدس والبرغل والطحين وخلافة والتي تلبي احتياج الاسرة السورية لمدة شهر كامل.

الجدير بالذكر ان مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في الأردن اطلق منذ بداية الشهر الفضيل مشروع توزيع السلال الرمضانية على الاشقاء السوريين بتكلفة اجمالية بلغت (3.419.070) ريال سعودي .