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بالفيديو.. لحظة اعتداء ضابط تركي على صحفي سوري وعائلته 

بالفيديو.. لحظة اعتداء ضابط تركي على صحفي سوري وعائلته 
أنقرة(صدى):

اعتدى ضابط تركي على صحافي سوري يدعى “مازن الشامي” بالضرب والإهانة، قبالة الحدود التركية السورية.

وكشف الصحافي السوري تفاصيل مثيرة بخصوص ما تعرض له، قائل:” هكذا نعامل أنا وعائلتي بعد 9 سنين من الثورة.. شكرا للجميع من مسؤولي الثورة في الداخل والخارج.. ضابط في الجندرمة التركية قام بتعذيبي أمام أسرتي وتعذيب أبنائي على الحدود السورية التركية، كانت هذه ردة فعله عندما عرف أنني صحافي سوري”.

وبدا في مقطع فيديو نشره الشامي، تعرضه للضرب والتعذيب و”الذل” رفقة اثنين من أطفاله، لنحو 3 ساعات، بعدما ضبطهم حرس الحدود التركي مع مجموعة من المدنيين حاولوا العبور للجانب التركي من ريف محافظة إدلب السورية.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2452 ] نشر منذ 10 ساعات

انذال الترك يكرهون العرب خاصه الان حرب ومشاكل الله يعينكم الصبر الحياه فيها مر وقساوه

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