يعالج مرض قاتل.. تعرف على أغلى عقار في التاريخ

واشنطن(صدى):

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أمس (الجمعة)، الموافقة على أغلى دواء بالعالم، والذي يُستخدم لعلاج مرض يدمر السيطرة على العضلات لدى الأطفال ويقتل تقريباً جميع المصابين به في غضون بضعة أعوام

ويٌطلق على العقار اسم ” زولجينزما ” ، طورته شركة “نوفارتيس” السويسرية ، ويُمكن استخدامه من قبل جميع الأطفال دون العامين الذين يُصابون بمرض ضمور العضلات الشوكي.

والعلاج عبارة عن عقار يُعطى بطريقة الضخ إلى الدم لمرة واحدة ويستغرق نحو ساعة.

وقالت شركة نوفارتيس ، إنها ستسمح لشركات التأمين بدفع ثمن الدواء على مدى خمس سنوات، بمبلغ 425 ألف دولار أميركي سنوياً، وستقدم تعويضات مالية جزئية في حال لم يحقق الدواء النتيجة المطلوبة.

من الجدير ذكره أنه يوجد أيضاً علاج آخر لهذا المرض، ويُدعى “سبينرازا”، لكنه لا يأخذ جرعة واحدة، بل يُعطى مرة كل 4 أشهر، وتبلغ تكلفته 750 ألف دولار في السنة الأولى، و350 ألف دولار في السنة الثانية من العلاج.