العمل تكشف إمكانية تقديم طلب نقل خدمة لنفس العامل مرتين

عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، عن عدم إمكانية تقديم أي منشأة لطلب نقل خدمة عامل مرتين .

وكان سأل أحد المواطنين عبر الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” السلام عليكم تم عمل طلب نقل كفاله لعامل رقم 2184792246 وتمت الموافقه من مكتب العمل والداخليه وبعد فتره جاء رفض من الداخليه وجينا نبي نسوي له طلب ثاني قال ان العامل لديه طلب سابق ” .

فأجابت الوزارة ، ” عزيزي العميل : لا يسمح للمنشاة بتقديم طلب نقل خدمة للعامل نفسة مرتين بعد انتهاء الطلب السابق , سعدنا بخدمتك ” .