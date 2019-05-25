بالصور.. صحة الرياض تختتم حملة ” لنمشي في رمضان ” بمحافظة المزاحمية

سعيد العجل(صدى):

برعاية محافظ المزاحمية الأستاذ سلطان السديري وبحضور مساعد مدير عام الشؤون الصحية الدكتورة اميرة عبدالمحسن الرصيص اختتمت ليلة البارح فعاليات ( لنمشي في رمضان ٢) والتي نظمتها صحة الرياض في محافظة المزاحمية وشهدت الفعالية حفل خطابي بدأ بأيات من الذكر الحكيم ثم كلمة ترحيبيه لمدير مستشفى المزاحمية العام الأخصائي سعود بن محمد النداح تلى ذالك كلمه لسعادة المحافظ ثم كلمة لسعادة مساعد المدير العام للصحه العامة وتم تكريم المشاركين في هذه الفعاليه ثم افتتح المعرض المصاحب للحفل فيما اختتم الحفل بممارسة رياضه المشي.

واعرب “السديري ” عن امتنانه لنجاح هذه الحمله التي تنفذها المديرية العامه للشئون الصحيه بمنطقة الرياض لتعزيز الجانب التوعيه والدور الكبير الذي يبذل من قبل وزارة الصحه لمواكبة رؤية ٢٠٣٠.

وفي ذات السياق قدمت ” الرصيص ” شكرها وتقديرها لجميع المشاركين في إنجاح هذه الفعاليه على مستوى محافظات منطقة الرياض مثمنه الجهود التي بُذِلت منذ انطلاق هذه الفعاليه في عامها الثاني وجهود جميع قطاعات الصحه العامه في منطقة الرياض على تنوع فعالياتهم من توعيه وإرشاد الى الممارسات الصحيه والتوعيه لأهمية الوقايه بإتباع تلك الإرشادات وفوائد ممارسة الرياضة وإنعكاسها على صحة الأنسان.

من جانبه قدم النداح ” شكره وتقدير لمحافظ المزاحمية ومساعد المدير العام للصحه العامه على تشريفهم وكل ما قدموه للإرتقاء وتجويد الخدمات الصحية المقدمه بالمحافظه.