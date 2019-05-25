ريم البارودي لأحمد سعد: عيب اللي قولته

القاهرة(صدى):

انتقدت الفنانة ريم البارودي، طليقها الفنان أحمد سعد ، بسبب تصريحاته عن زواجه منها لأيام قليلة فقط .

وقالت “ريم”، خلال حوارها مع الإعلامية فجر السعيد مقدمة برنامج “غبقة سكوب”، الذي تقدمه الإعلامية فجر السعيد عبر شاشة “سكوب” الكويتية : “هو طالع ياخد تاره، وزي ما أنا طلعت مع شيخ الحارة هو طلع، لكن الناس شافت إن اللي عمله مش حلو، حتى لو اتجوزتني يوم عيب”.

وكان الفنان أحمد سعد، ظهر خلال هذا الموسم من برنامج “شيخ الحارة”، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة “القاهرة والناس”، وقال إنه تزوج ريم البارودي لمدة 6 أيام فقط.

ونفت الفنانة ريم البارودي، تصريحات طليقها المطرب أحمد سعد ، بشأن بكائها على فراقه، وقالت “أنت ميتبكيش عليك، أنا بعيط على نفسي، وعلى الظرف نفسه”.