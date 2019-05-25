” كفى ” تحتفل باليوم العالمي للامتناع عن التدخين تحت شعار ” لاتجعل التبغ يحبس أنفاسك “

نايف السالم(صدى):

احتفت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة المكرمة باليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2019 تحت شعار ( لاتجعل التبغ يحبس أنفاسك ) بشراكة برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة بمكة وتعاون فريق انا صحي التطوعي وفندق انجم وذلك بجوار الحرم المكي الشريف.

وقد افتتح الفعالية أمين اللجنة الرئيسية للتوعية بأضرار التدخين بأمارة منطقة مكة الدكتور علي الزهراني بحضور مدير جمعية كفى بمكة الأستاذ إبراهيم الحمدان والمدير التنفيذي لفندق أنجم الأستاذ توفيق كسواني وبمشاركة عدة جهات حكومية ومجتمعية أقامت أركان توعوية وعلاجية وكذلك قياس العلامات الحيوية .

حيث استهدفت الفعالية الزوار والمعتمرون لبيت الله الحرام والذين بدورهم تفاعلوا وأبدوا إعجابهم بما شاهدوه حيث ازدحمت الأركان المشاركة و العيادة المتنقلة بالراغبين في الاقلاع عن السموم استغلالا لموسم رمضان وروحانيته الدافعة لترك العادات السيئة ومنها التدخين.

وفي نهاية الفعالية كرمت كفى الجهات المشاركة بدروع تذكارية.