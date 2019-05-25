ابن العمري يترقب قرار مصيري من مدرب الشباب

طلال الغامدي(صدى):

يترقب المحترف الجزائري جمال الدين بن العمري مدافع فريق الشباب السعودي قرار مصيري من المدرب جمال بلماضي حول موافته من عدمها على مشاركته في بطولة كأس افريقيا 2019 والتي تنطلق في 21 يونيو المقبل .

ويطمح بن العمري للموافقة خاصة ً وانه تم استدعاءه في مارس الماضي اثناء التصفيات المؤهلة للبطولة للمشاركة مع محاربي الصحراء.

وفي حال حصول بن العمري على الموافقة سيسافر إلى معسكر الجزائريين بالدوحة لمدة 10 ايام تمهيداً للسفر إلى القاهرة حيث تنعقد البطولة .

الجدير بالذكر ان منتخب الجزائر قد جاء في المجموعة الثالثة برفقة السنغال وكينيا وتنزانيا ، ويعقد طموحاً على بن العمري بعد مسيرته الناجحة بالشباب .