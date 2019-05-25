بالفيديو.. ” الزعاق ” : يوم العيد سيكون الثلاثاء

نايف السالم(صدى):

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم السبت، أن رمضان سينتهي في يوم بدأ فيه.

وأوضح الدكتور الزعاق، خلال لقاء معه على قناة ” المجد” أن عيد الفطر هذا العام سيوافق يوم الثلاثاء؛ لافتًا إلى أنه مع نهاية شهر رمضان المبارك ستخف حدة الأجواء.

وأشار ” الزعاق ” إلى أن ذلك لأن يوم الاثنين آخر أيام رمضان تدخل علينا مربعانية القيظ، والتي تعني استقرارًا نسيبًا في الأجواء والتي تبدأ تعزف وترًا واحدًا وهو وتر الحرارة.