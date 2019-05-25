بالفيديو.. ” الزعاق ” : يوم العيد سيكون الثلاثاء
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم السبت، أن رمضان سينتهي في يوم بدأ فيه.
وأوضح الدكتور الزعاق، خلال لقاء معه على قناة ” المجد” أن عيد الفطر هذا العام سيوافق يوم الثلاثاء؛ لافتًا إلى أنه مع نهاية شهر رمضان المبارك ستخف حدة الأجواء.
وأشار ” الزعاق ” إلى أن ذلك لأن يوم الاثنين آخر أيام رمضان تدخل علينا مربعانية القيظ، والتي تعني استقرارًا نسيبًا في الأجواء والتي تبدأ تعزف وترًا واحدًا وهو وتر الحرارة.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41041 ] نشر منذ 12 دقيقة
الحمد لله لحد الان الأجواء طيبه