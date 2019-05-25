تحذيرات بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية بمكة.. وسحب رعدية بالمدينة

نايف السالم(صدى):

أصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية، اليوم السبت، تحذيرًا بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية في منطقة مكة المكرمة.

وأوضح المركز، أن ذلك بسبب هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة منطقة مكة؛ ناصحًا بضرورة أخذ الحيطة والحذر حفاظًا على الأرواح.

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود سحب رعدية ممطرة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية على المدينة المنورة

وقالت الهيئة، أن الإنذار يشمل محافظتي العيص، وواودي الفرع؛ حيث تبدأ الحالة في الساعة الثانية والنصف عصرًا؛ وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساءً.