” إم بي دبليو ” تكشف عن أول سيارة أمان رسمية لبطولة العالم للفورمولا إي

برلين(صدى):

في حدث رسمي أقيم في نادي موناكو لليخوت عشية سباق موناكو ، كشفت مجموعة BMW الألمانية الشريك الرسمي لبطولة الاتحاد الدولي للسيارات للفورمولا إي عن تقديم سيارتها الهجينة والجديدة كليًا BMW i8 Roadster كسيارة أمان للبطولة .

وشهد الحدث حضور بيير كاسيراغي نائب رئيس نادي موناكو، وأليخاندرو أغاج المدير التنفيذي لسباقات فورمولا إي، والدكتور روبرت ايرلينجر رئيس علامة BMW i، وعدد من ضيوف الشرف والشخصيات المعروفة في عالم السيارات.

حرصت مجموعة BMW على إجراء تعديلات على سيارة الأمان الرسمية لبطولة الاتحاد الدولي للسيارات للفورمولا إي لتناسب طبيعة حلبات السباق، إذ تميز تصميمها بطريقة جمعت الاستدامة والكفاءة بالديناميكية والحس الرياضي، وبشكل العام للسيارة بدا واضحًا تصميمها القريب من شقيقتها من نفس السلسلة BMW i8 كوبيه.

وتعد سيارة BMW i8 Roadster Safety أحدث إضافة إلى أسطول سيارات BMW i Safety وتتميز بمواصفات ميكانيكية متطورة تعتمد على نظام هجين مكون من محركين الأول كهربائي والثاني يعمل على البنزين، ويصل معدل استهلاك الوقود إلى 2 ليتر لكل 100 كم، واستهلاك الطاقة 14.5 كيلو واط ساعة / 100 كم، ومعدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 46 جم / كم، كما أنها أول سيارة أمان في العالم تتميز بسقفها القابل للإزالة. ومن أكثر الخاصيات الفنية الرائعة في تصميمها هي شكل الأجنحة الخلفية والزجاج الأمامي القصير الذي يعطي انطباعًا رياضيًا وقوة هائلة للسيارة.

وفي تصريح له، قال روبرت ايرلينجر رئيس علامة BMW i: “تتسم كل من BMW i وبطولة العالم للفورمولا إي بسمات متماثلة تجسدان المعنى الحقيقي للابتكار، مما يجعلهما مناسبين بشكل ممتاز للعمل والإبداع. ويشكلان مثالًا رائعًا في تحقيق أكبر المشاريع تطورًا وريادةً”.

وأضاف: “حرص مهندسو ومصممو سيارة BMW i8 Roadster Safety Car على استكشاف آفاق جديدة من خلال تصميم مذهل أعطاها الأفضلية لتتربع على عرش أفضل سيارات الأمان في حلبات السباق. فكان الهدف إظهار إبداع طاقم عملنا وقدرتهم على تخطي كافة التوقعات لإطلاق نموذج فريد لا تشبه شائبة، واستطاعوا بالفعل الوصول إلى حجم التوقعات وتقديم سيارة استثنائية. نحن ممتنون لـ للاتحاد الدولي للسيارات وفورمولا إي لإظهارهما هذا الحماس تجاه ابتكاراتنا وثقتهم بنا ومنحنا إمكانية أن تصبح BMW i8 Roadster سيارة الأمان الرسمية للبطولة”.

وتتسم BMW i8 Roadster Safety Car بتصميمها الرائع والجديد كليًا وهذا ما يميزها عن الطرازات الأخرى، وكان الكشف الرسمي عنها خلال سباق موناكو تعبيرًا وتقديرًا لهذه النسخة الإبداعية. وأضحت BMW شركيًا رسميًا للبطولة منذ بداية الموسم ودعمها الدائم وتزويدها بالمركبات اللازمة للبطولة يؤكد استراتيجيتها الدائمة في دعم التطور التكنولوجي في استخدام الطاقات البديلة”.

التعديلات الفنية للاستخدام في مضمار السباق.

BMW i8 Roadster هي سيارة رياضية تتمتع بقوتها وأدائها الرائع، لم تكن هناك تعديلات رئيسية ولكن لا تزال هناك بعض التغييرات في إصدارها الخاص لمضمار السباق، ويعد التعديل الأمامي الأكثر إثارة للانتباه هو الزجاج الأمامي الأقصر في هذا الطراز، مما يعطي السيارة مظهرًا أكثر ديناميكية. ومركز الثقل فيها أيضا أقل بـ 15 ملليمتر من سيارة العادية، وتحتوي السيارة على فرامل M Carbon Ceramic، وقضبان الموازنة المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للسيارات، والشبك الأمامي والجناح الخلفي اللذان يحققان الديناميكية الهوائية المرنة وقوة دفع إضافية.

وكما وتم إضافة تعديلات بسيطة، حيث تم تثبيت شريط ضوئي فوق الجناح الخلفي مما يجعلها مرئية بسهولة من جميع الزوايا وبمختلف الحالات التي تطرأ على أجواء السباقات. وتحتوي سيارة BMW i8 Roadster Safety Car أيضًا على هوائي اتصال وهوائي GPS ونظام اتصالات واسع في قمرة القيادة وكاميرا للرؤية الخلفية.

تشكل سيارة الأمان BMW i8 Roadster مفهومًا جديدًا في عالم سيارات السلامة الرياضية، وتتمتع بكفاءة أكبر وفخامة في التصميم المطور والمحدث بشكل ملحوظ والمستوحى من شعار BMW والتي يطغو عليها اللونين الأزرق والأبيض وهما لونا علامة الشركة لسيارة BMW iFE.1 وبشكل مناسب يلائم مع خاصة السقف المتحرك والقيادة بشوارع موناكو.

فقد اكتست باللونين الأزرق والأرجواني في التصميم الخارجي للسيارات الهجينة، بينما أنظمة الإضاءة تميزت باللونين البرتقالي والأخضر. وكما هو الحال في BMW iFE.18 ظهر اللون البنفسجي “على شكل شبكات عصبية” في التصميم أيضًا ليمنح السيارة طابعًا رياضيًا وشكلًا قويًا بفضل المزيج من الألوان الأخاذة.

كما وحرصت BMW Group Motorsport على المحافظة على لمستها التصميمة الفريدة لألوان مقصورة القيادة الداخلية التي يطغو عليها اللون الأسود غير اللامع المضاد للانعكاسات الضوئية، مع إضافة تحديثات طفيفة ليمتد على كافة أنحاء التصميم الداخلي حتى يشمل أمكان جلوس الركاب بالنسبة للسيارات المستخدمة في الطرقات العادية.