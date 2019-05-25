بعد قرار ترامب.. الصينيون يتحولون من آيفون إلى هواوي

وكالات(صدى):

أثارت الضغوط الأمريكية على شركة هواوي موجة ” وطنية ” صينية للتحول من هواتف ” آيفون ” إلى ” هواوي ” .

ومن المتوقع أن “أبل” تفقد سحرها الطاغي في الصين، مع تصاعد عدد المستخدمين الصينيين المتحولين من “الآيفون” إلى الأنواع محلية الصنع مثل “هواوي”.

وعبر كثير من الصينيين عن خجلهم من استخدام هواتف “آيفون” الأمريكية، في ظل الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على الشركة الصينية بغرض الضغط على الشركة والحكومة الصينية.

ومن جهته، أوضح المستخدم، وانغ جيكسين؛ وهو مدير في وحدة كبيرة للطاقة الشمسية: “إنني أحس بصوت نابع من القلب، بضرورة دعم المنتجات الصينية، خاصة في ظل الحرب التجارية التي تشهدها البلاد”.. وقد تخلى عن هاتفه “آيفون 7” الذي كان يحمله لثلاثة أعوام، واشترى جهاز P 30 من “هواوي”.

ولفت، سام لي؛ الذي يعمل في مؤسسة حكومية للاتصالات: “لأمر محرج أن تخرج من جيبك هاتف (آيفون) هذه الأيام، في الوقت الذي يستعمل فيه جميع المديرين هواتف (هواوي)”.