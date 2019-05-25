صافرة أرجنتينية لإدارة مواجهة الأخضر وفرنسا 

نواف السالم(صدى):

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” الحكم الأرجنتيني فيرناندو اندريس رباليني لإدارة مباراة المنتخب للشباب مع فرنسا والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت على أرضية ستاديون جوسير في مدينة جيدينيا ضمن المونديال البولندي 2019.

وتبين أن رباليني ” 41 ” عاما دوليا منذ العام 2014 وقد ادار خلال هذا الموسم 29 لقاء 4 منها بكأس الليبردتادوريس و25 ضمن الدوري الأرجنتيني.

هذا وقد افتتحت البطولة الحالية الخميس الفائت بإقامة أربعة مباريات وأبرزها موقعة بولندا المستضيفة مع كولومبيا كما استمرت المواجهات مساء امس الجمعة واللقاء الأبرز بحضور الممثل الآسيوي قطر والتي خسرت امام نيجيريا.