تمنى الموت صائما.. صاحب أشهر صورة بحرب أكتوبر يفارق الحياة

القاهرة(صدى):

فارق الجندي المصري السابق عبد الرحمن القاضي، صاحب أشهر صورة في حرب أكتوبر عام 1973، التي خاضتها مصر ضد إسرائيل؛ الحياة أمس الجمعة؛ فيما قال أحد أبنائه أنه تمنى الموت صائمًا في رمضان.

ومن جانبه، أوضح محافط سوهاج أحمد الأنصاري، أن القاضي كان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة وصاحب أشهر صورة للجنود عقب عبور (قناة السويس)؛ حيث جرى تشييع جثمان القاضي في مسقط رأسه فضلا عن إطلاق اسمه على أحد ميادين المراغة، تكريمًا له.

ويعد الجندي الراحل أحد مقاتلي الكتيبة 212 دبابات في فرقة 19 مشاة، وهو صاحب أشهر صورة في حرب أكتوبر المجيدة، وظهر خلالها رافعًا سلاحه مبتهجًا بالنصر، لتصبح أيقونة تلك الحرب.