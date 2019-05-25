أبرزها الكعك.. أطعمة تسبب أضرارا بالغة بالعينين

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف أخصائيو التغذية عن قائمة بالمنتجات الغذائية التي يؤدي الإفراط في تناولها إلى إلحاق ضرر بالعينين لا يمكن معالجته.

وجاء على رأس قائمة المواد الضارة بالبصر الخبز الأبيض لأنه لا يحتوي على فيتامينات مفيدة وفيه الكثير من النشاء المكرر الضار بالبنكرياس، ما يجعله ينتج المزيد من الأنسولين فيساهم في تطور قصر النظر.

انضم إلى قائمة “الكربوهيدرات السريعة” بالإضافة للخبز الأبيض، الكعك والحلويات والمعكرونة والأرز المكرر وكلها مواد تدمر شبكية العين وخاصة لمن تزيد أعمارهم عن 40 عاما.

وتصنف القهوة في الدرجة الثانية من المواد الضارة بالعينين، لأن هذا المشروب المنبه مفيد في حال تناوله بكميات صغيرة، أما إذا تجاوز أكثر من 3 فناجين يوميا يصبح ضارا، لأن القهوة تسبب تضيقا في الأوعية الدموية، وبالتالي تعطل الدورة الدموية للعينين.

ودعا الخبراء لأخذ الحذر من تعاطي الكحول، كونه المسؤول أيضا عن تضيق الأوعية الدموية، وخاصة في مناطق تؤثر على الإدراك البصري في قشرة الدماغ، وإدمان الكحول يسبب ضمور العصب البصري، مشيرين إلى أن الوجبات السريعة (البرغر ورقائق البطاطا والمشروبات الغازية والصلصات الممزوجة بالأصباغ) إلى قائمة المواد الضارة، ليس بالعينين فقط بل بالصحة بشكل عام، محذرين من خطر تناول الملح بكميات كبيرة، لأنه يؤخر خروج السوائل من الجسم ويزيد من الضغط على العين، ما يتسبب بتعتيم عدسة العين (الساد أو الماء الأبيض).