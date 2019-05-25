المملكة ترفع الحظر عن البصل المصري

حمود العنزي(صدى):

أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري، اليوم السبت، عن رفع وزارة الزراعة والبيئة والمياه وسلطات الحجر الزراعي بالمملكة، الحظر عن البصل المصري ودخول المنتج أسواقها.

وجاء ذلك بعد جهود مثمرة بين الطرفين؛ حيث زار وفد مصري المملكة الشهر الماضي لحل هذه الأزمة، وانتهت هذه الزيارة بثمارها في القرار الذي أصدرته الجهات المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، كانت قد فرضت مطلع العام الجاري حظراً مؤقتاً على استيراد البصل من مصر، بعد تحليل شحنات بصل مصرية وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها نسبة أعلى من الحد المسموح به عالمياً.