سوريون يكشفون جرائم أردوغان بحقهم وتآمره مع ” بشار ” في أعلى ترند بتويتر

طلال الضوي(صدى):

احتل هاشتاق” أردوغان يعتدي على السوريين ” ” ترند تويتر ” ، اليوم السبت منذ وقت مبكر ولعدة ساعات ،كاشفاً عن حجم الإعتداءات التي يتعرض لها السوريين اللائجين منهم وحتى السياح بالأراضي التركية .

وقام المغردون السوريون برصد الإهانات والإعتدءات رغم كونهم لاجئين ، مؤكدين ان ” أردوغان ” يتآمر مع ” بشار الأسد ” ولم يقطع علاقته معه بالتزامن مع تأكيد تقارير استخباراتية .

وعددً المغردون جرائم حرب أردوغان على الأكراد في مدينة عفرين الواقعة شمال سوريا، وبناء جدار لفصل عفرين عن سوريا وتحالفه مع داعش بسوريا وغيرها من الفضائح .