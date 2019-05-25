  • السبت 25

    مايو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. سوريون يكشفون جرائم أردوغان بحقهم وتآمره مع ” بشار ” في أعلى ترند بتويتر

سوريون يكشفون جرائم أردوغان بحقهم وتآمره مع ” بشار ” في أعلى ترند بتويتر

سوريون يكشفون جرائم أردوغان بحقهم وتآمره مع ” بشار ” في أعلى ترند بتويتر
طلال الضوي(صدى):

احتل هاشتاق” أردوغان يعتدي على السوريين ” ” ترند تويتر ” ، اليوم السبت منذ وقت مبكر ولعدة ساعات ،كاشفاً عن حجم الإعتداءات التي يتعرض لها السوريين اللائجين منهم وحتى السياح بالأراضي التركية .

وقام المغردون السوريون برصد الإهانات والإعتدءات رغم كونهم لاجئين ، مؤكدين ان ” أردوغان ” يتآمر مع ” بشار الأسد ” ولم يقطع علاقته معه بالتزامن مع تأكيد تقارير استخباراتية .

وعددً المغردون جرائم حرب أردوغان على الأكراد في مدينة عفرين الواقعة شمال سوريا، وبناء جدار لفصل عفرين عن سوريا وتحالفه مع داعش بسوريا وغيرها من الفضائح .


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 25838 ] نشر منذ 59 دقيقة

لا غرابه في الموضوع فلا يوجد فرق بينهما في قتل شعوبهما

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 30 دقيقة

الصحيح بعد انتصار الجيش السوري بدأ اودوغان يتعامل على ارض الواقع ويحاول التقرب الى بشار مثل ماعملت الامارات والبحرين في اعادة فتح السفارة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *