سوريون يكشفون جرائم أردوغان بحقهم وتآمره مع ” بشار ” في أعلى ترند بتويتر
احتل هاشتاق” أردوغان يعتدي على السوريين ” ” ترند تويتر ” ، اليوم السبت منذ وقت مبكر ولعدة ساعات ،كاشفاً عن حجم الإعتداءات التي يتعرض لها السوريين اللائجين منهم وحتى السياح بالأراضي التركية .
وقام المغردون السوريون برصد الإهانات والإعتدءات رغم كونهم لاجئين ، مؤكدين ان ” أردوغان ” يتآمر مع ” بشار الأسد ” ولم يقطع علاقته معه بالتزامن مع تأكيد تقارير استخباراتية .
وعددً المغردون جرائم حرب أردوغان على الأكراد في مدينة عفرين الواقعة شمال سوريا، وبناء جدار لفصل عفرين عن سوريا وتحالفه مع داعش بسوريا وغيرها من الفضائح .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25838 ] نشر منذ 59 دقيقة
لا غرابه في الموضوع فلا يوجد فرق بينهما في قتل شعوبهما
حميدان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 30 دقيقة
الصحيح بعد انتصار الجيش السوري بدأ اودوغان يتعامل على ارض الواقع ويحاول التقرب الى بشار مثل ماعملت الامارات والبحرين في اعادة فتح السفارة.