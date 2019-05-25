بالفيديو.. شيخ تايلندي: الملك فيصل سبب انتشار الإسلام والعقيدة بمملكتنا

نايف السالم(صدى):

روي إمام وخطيب المركز الإسلامي في بانكوك بمملكة تايلند شافعي عبدالقادر، ذكرياته مع الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي كان في خدمة الطلبة التايلنديين قبل أكثر من 55 عاماً.

وأوضح الشيخ شافعي عبد القادر: ” بدأت هذه القصة منذ 55 عاماً عندما كان عمري آنذاك 19 عاماً، حيث كنت أدرس العلوم الشرعية في مكة المكرّمة في عام 1375هـ، بالتحديد في أواخر عهد الملك فيصل -رحمه الله- ومن الأيام الجميلة والخالدة في ذهني حينما قابلت الملك فيصل في الطائف وفي جدة، ودار الحوار عن العلاقة الثنائية بين المملكتين؛ حيث وصف الملك فيصل مملكة تايلند بأنها المملكة الحبيبة ” .

وتابع: ” استقبلنا الملك فيصل -رحمه الله- في مكتبه بالطائف، وكذا بجدة، ودار الحوار عن أحوال المسلمين في تايلند، وذكرت للملك فيصل، عن رغبة الطلبة التايلنديين في استكمال دراستهم في مكة المكرّمة، وكانوا لا يملكون أيّ منحة ولا إثبات حتى يستكملوا الدراسة من جهة رسمية ” .

واستطرد: ” ورفعت الطلب وأرسلت للملك فيصل -رحمه الله- فقبل طلبي فوراً، وبعد ثلاثة أيام من رفع الطلب صدر الأمر الملكي بإعطاء تصريح لأبناء تايلند للسكن بالمملكة واستكمال دراستهم بالعلوم الشرعية في المدينتين المقدستين المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة ” .

وأكد الشيخ التايلندي: ” أقول وبكل صراحة أن سبب انتشار التوحيد والعقيدة الصحيحة في مملكتنا تايلند هو بفضل الله، ثم بفضل الملك فيصل ــ رحمه الله ــ الذي هيّأ الأسباب وأتاح للطلبة في تايلند الدراسة في المدارس السعودية والجامعات وبالمجان، ونحن ندين بالفضل له وندعوا له دائماً “؛ مضيفًا: ” تلقينا خبراً محزناً ورفعنا أيدينا فوراً لرب الأرض والسماء, بأن يجزيه -رحمه لله- خير الجزاء على ما قدم للإسلام والمسلمين “.