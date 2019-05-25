نجم ريال مدريد: سأرحل إذا جاء نيمار

نواف السالم(صدى):

كشفت صحيفة ” فوكس سبورتس” أن نجم ريال مدريد ” ماركو أسينسيو” هدد بالرحيل حال ضم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان .

وعلًل أسينسيو رفضه بأنه لن يجد فرصته مع ضم هازرد ولوكا يوفيتش ونيمار وفق ما يخطط له المدرب الفرنسي زيدان وبالتالي فهو لن يمانع في الرحيل .

وعلى الرغم من وجود بعض الصفات في نيمار التي لا تعجب زيدان مثل الحياة الإجتماعية المبالغ فيها والسهر إلا انه يبدو متمسكاً به ، خاصةً وان ناديه لا يمانع في بيعه مقابل 200 مليون يورو .