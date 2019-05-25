نصائح للحفاظ على قوة وصحة الشعر المجعد بدون تعقيد

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء في التجميل ، عن عدد من بعض النصائح التى تساعد فى الحفاظ على صحة وقوة الشعر المجعد بسهولة وبدون تعقيد ، حيث أنه يحتاج لعناية خاصة .

ومن نصائح الحفاظ على صحة الشعر المجعد :

يجب استعمال نوع شامبو المناسب للشعرالمجعد، الذى يحافظ على نعومته وسهولة فرده خاصةً إذا كان الشعر متشابكًا للغاية .

يفضل استخدام زيوت طبيعية مثل زيت الزيتون قبل وضعه على الشعر الجاف، مع تقسيم الشعر أثناء تسريحه، باستخدام أصابع اليد لفصل تجعيد الشعر وتركه لمدة 20 دقيقة على الأقل، ثم قومى بوضع غطاء أو منشفة بلاستيكية ليساعد في تسخين رأسك، وسهولة تسريحته.

لا يحتاج الشعر المجعد إلى غسله بشكل متكرر، لأنه قد يتعرض للجفاف وتصبح الخصلات هشة.

ينصح باستخدام شامبو خفيف أو بلسم لتنظيف فروة الرأس، مما يساعد فى عدم جفاف الشعر.

يفضل غسل الشعر المجعد بالماء البارد، الذى يجعله يبدو أكثر لمعاناً ويقلل من تجعد الشعر، بعكس الماء الساخن.

ينصح بعد غسل الشعر بالشامبو، بوضع بلسم يحتوى على مواد مرطبة مثل الجليكول أو الجليسرين أو زيوت عالية الجودة.

يفضل استخدام مشط واسع الأسنان مناسب يساعد على تسريحة الشعر، ينصح بفك الشعر وهو مبلل مع وضع زيت طبيعى، لتسريحه بسهوله .

ينصح بالاستغناء عن استخدام المجففات ومكواة فى تسريحة الشعر، يفضل استخدام لفات أو بكرات فوم على الشعر حتى يجف.