” المواصفات ” تنبه للإستعلام عن السيارة المستعملة قبل استيرادها والتأكد من السماح بدخولها

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن تقديم خدمة الإستعلام عن مدى السماح بدخول السيارة المستوردة إلى المملكة من عدمه وذلك قبل تنفيذ إجراءات الإستيراد .

واكدت الهيئة في فيديو توعوي عبر حملة “لازم تعرف ” عن ضرورة التأكد من السماح بدخولها على ان يتم الرد خلال 48 ساعة فقط .

وأبانت انه يمكن الإستفسار عن هذا الشأن من خلال الرابط التالي : هنا

الجدير انه تم تطبيق اللائحة الفنية السعودية رقم SASO 2864:2015 في يناير 2016 ، والخاصة بمعيار اقتصاد الوقود للسيارة المستعملة قبل استيرادها ، والتأكد من استيفائها للمعايير قبل إدخالها المملكة .