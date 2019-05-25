” المواصفات ” تنبه للإستعلام عن السيارة المستعملة قبل استيرادها والتأكد من السماح بدخولها
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن تقديم خدمة الإستعلام عن مدى السماح بدخول السيارة المستوردة إلى المملكة من عدمه وذلك قبل تنفيذ إجراءات الإستيراد .
واكدت الهيئة في فيديو توعوي عبر حملة “لازم تعرف ” عن ضرورة التأكد من السماح بدخولها على ان يتم الرد خلال 48 ساعة فقط .
وأبانت انه يمكن الإستفسار عن هذا الشأن من خلال الرابط التالي : هنا
الجدير انه تم تطبيق اللائحة الفنية السعودية رقم SASO 2864:2015 في يناير 2016 ، والخاصة بمعيار اقتصاد الوقود للسيارة المستعملة قبل استيرادها ، والتأكد من استيفائها للمعايير قبل إدخالها المملكة .
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