حميدتي: مستعدون للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين ضد تهديدات إيران 

الخرطوم(صدى):

قال الفريق أحمد حمدان “ حميدتي ” قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري إن الخرطوم تقف صفا واحدا وتدعم الرياض في مواجهة التهديدات والاعتداءات الإيرانية.

وأشار بيان، أصدره المجلس العسكري في الخرطوم إلى أنّ السودان يقف مع المملكة ضد جميع التهديدات والاعتداءات الإيرانية والميليشيات الحوثية.

وأكد أنه على كامل الاستعداد للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين في إطار الشرعية وأنّ القوات السودانية ستظلّ موجودة وباقية في المملكة واليمن وسنقاتل لهذا الهدف.

وشكر حميدتي المملكة لما قدّمته من دعم اقتصادي يؤمّن متطلّبات الحياة المعيشية للشعب السوداني، وهو ما أعلن عنه في الفترة السابقة فضلاً عن دعمها السياسي للمجلس للمساهمة في الوصول إلى حلّ سريع للمشكلات العالقة».