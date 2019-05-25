بالصور.. الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة تقيم سحوراً لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة

سعيد العجل(صدى):

أقامت الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة، مساء أمس، سحوراً لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية فهد حشان النتيفي، وعدد من منسوبي الجمعية والمهتمين والإعلاميين ، وذلك في فندق مداريم كراون بالرياض.

واستعرض النتيفي، خلال كلمة له بهذه المناسبة، فكرة تأسيس الجمعية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها والفئات المسهدفة من ذوي الإعاقة ( الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية…)، مشيراً إلى أن الاشخاص ذوي الاعاقة لديهم الكثير من القدرات والتطلعات، ويحق لهم بأن يشاركوا بفعالية في التنمية المجتمعية وفق قدراتهم , مفيداً أنه من هذا المنطلق أنشأت الجمعية التكاملية لذوي الاعاقة الهادفة إلى تنمية وتطوير وتكامل قدرات ومهارات ذوي الاعاقة بالاستفادة من طاقاتهم ومواهبهم , وتسهم في تمكين وتحسين وتسهيل أساليب حياتهم ، وذلك لتعزيز دمجهم في المجتمع ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص وفق تطلعات ولاة الأمر ورؤية المملكة 2030 , مؤكداً حرص واهتمام الحكومة الرشيدة ـ أيدها الله ـ على جميع أفراد المجتمع بكل فئاته .

وأوضح أن رؤية الجمعية هي أن يكون العمل تكاملي لتحقيق تنمية مستدامة مع القطاعات العامة والخاصة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة ، بالإضافة إلى المراكز والمؤسسات المانحة والجامعات الأهلية والمختصون بالإعاقة ، والعمل على التمكين والتنمية والتوعية والتكامل في كل مايخدم هذه الفئة الغالية على المجتمع ، مشيراً إلى أن الفئة المستهدفة هم جميع ذوي الإعاقة من الرجال والنساء والأطفال .

وبيّن رئيس مجلس إدارة الجمعية أن أهداف الجمعية هي تقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في الحياة العملية ، والتواصل المجتمعي الفعّال من خلال مساهمات المجتمع مع مختلف الجهات ، وتنمية وتمكين وتطوير القدرات والمهارات للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتقديم برامج نوعية تسهم في تحسين وتسهيل حياتهم.

ويذكر أن الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة هي جمعية خيرية تأسست عام 1 / 3 / 1439 هـ ، ومسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية برقم 920 ومقرها مدينة الرياض ، وتسعى لتحقيق كل مايخدم الأشخاص ذوي الإعاقة التي كفلتها الدولة للإسهام في بناء الوطن المعطاء .