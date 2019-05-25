مانشستر يونايتد يحاول استغلال تراخي برشلونة بشأن غريزمان

ماجد الأشرم(صدى):

بدأت إدارة مانشستر يونايتد تتحرك من أجل ضم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان في فترة الانتقالات الصيفية بعد غموض موقف برشلونة بشأن ضم اللاعب.

ويعتمد النادي الإنجليزي على محيط الدولي الفرنسي، لاسيما أخاه وعائلته، بهدف إقناعه بارتداء قميص النادي الإنجليزي العريق بداية من الموسم المقبل؛ حيث أن مدرب مانشستر يونايتد، النرويجي أولي غونار سولشار، بحاجة ماسة إلى لاعب من طينة غريزمان في الفريق.

وأوضحت تقارير صحافية، أن غموض موقف برشلونة بشأن التعاقد مع غريزمان يُمهد الطريق أمام مانشستر يونايتد لضم الفائز بكأس العالم الأخيرة مع منتخب ” الديوك”؛ حيث لا يرى البعض في إدارة برشلوتة جدوى إنفاق مبلغ كبير (أكثر من 100 مليون يورو) على ضم اللاعب الفرنسي.

وكان أنطوان غريزمان، قد أعلن قبل أيام رحيله رسمياً عن أتلتيكو مدريد، وذلك بهدف رغبته في خوض تجربة كروية جديدة، بينما كان من المنتظر تحرك برشلونة من أجل الانتقال إلى الفريق الكتالوني في ” الميركاتو” الصيفي.