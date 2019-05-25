بالصور.. مدينة ثرمداء تزف الفائزين بجائزة الحريص لحفظ القران الكريم والتفوق العلمي

محمد السعران(صدى):

على شرف محافظ مرات الاستاذ /أحمد بن سعود الحمين أأُقيم حفل جائزة الحريص للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم على مسرح قاعة الشيخ ابراهيم العنقري رحمه الله بثرمداء، بحضور الشيخ د.سليمان الدخيل رئيس جمعية ثرمداء الخيرية الأستاذ عبدالله اليوسف نائب الرئيس البريدالسعودي للموارد البشرية ، وراعي الجائزة الوجيه العميد / عبد الله محمد الحريص ونائب رئيس جمعية تحفيظ القرآن بشقراء الشيخ جماز الجماز، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية بثرمداء عبد الله الفرحان والدكتور عبدالعزيز اليوسف وسعادة مستشار المشرف العام على ادارة العلاقات العامة والاعلام. بجامعة شقراء الاستاذ احمد محمد السعدي وعدد من المسؤولين وأولياء أمور الطلاب وأمهات الطالبات وعدد من سيدات المجتمع. وقد بداء الحفل بتقديم الاستاذ محمد فهد الدعجاني وكيل متوسطة وثانوية ثرمداء والطالب عبدالله عبدالعزيز الحامد من ثانوية ثرمداء .

وكانت البداية بآيات من الذكر الحكيم من تقديم الطالب سلطان ابراهيم اليوسف من ثانوية ثرمداء

وبعد ذلك كلمة لجنة التنمية الاجتماعية بثرمداء من تقديم رئيس اللجنة الاستاذ عبدالله ناصر الفرحان تحدث فيها عن نشاطات الجمعية وعن المبادرات وشكرا فيها الوجبة عبدالله الحريص على تقديم هذه الجائزة التي تساهم في تشجيع ابناء وبنات مدينة ثرمداء .

وبعد ذلك استمع الحضور الي نماذج من تلاوة احد الطلاب الحافظين الفائزين بالجائزة

ثم كلمة المتفوقين والمتفوقات قدمها الطالب بكري عبدالكريم عزيزي من ثانوية ثرمداء

ثم كلمة جمعية تحفيظ القران الكريم لشيخ جماز الجماز

ثم كلمة راعي الجائزة الوجية عبدالله محمد الحريص شكرًا فيها سعادة محافظ مرات على رعايته وحضوره وتشريفه لحفل الجايزة

موضحا ان هذه الجايزة تأتي انطلق من توجهات القيادة الحكيمة في الاهتمام با ابناء الوطن وتشجيعهم

وبعد ذلك تشرف سعادة محافظ مرات وسعادة الوجية راعي الجايزة بتسليم الجوائز الي الفائزين

وفِي نهاية الحفل تم تقديم درع لمحافظ مرات وكذلك درع من الجنة التنمية الاجتماعية بثرمدا الي الوجبة عبدالله الحريص على جهوده تشجيع ابناء مدينة ثرمداء من خلال هذه الجايزة القيمة