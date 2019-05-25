بالأسماء.. قائمة المدافعين المرشحين لخلافة راموس في ريال مدريد 

نواف السالم(صدى):

تداولت وسائل الإعلام قائمة تضم أسماء المدافعين المرشحين لخلافة سيرجيو راموس في ريال مدريد حال مغادرته في فترة الانتقالات الصيفية.

وشملت القائمة كلا من أولا.. السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي).. يعد اللاعب الأقرب لتعويض سيرجيو راموس، لأن الفريق كان يفكر في التعاقد معه في حال رحيل الفرنسي رافائيل فاران، كما أن إصرار رئيس الفريق الإيطالي على بقائه قد يتراجع في حال تقديم عرض ضخم، حيث طلب نابولي مبلغًا لا يقل عن 120 مليون يورو، وقد يكون أقل في ظل العلاقات الطيبة بين الفريقين في السابق، والتي نقلت عدة لاعبين من ريال مدريد نحو نابولي.

ثانيا.. الهولندي ماتياس دي ليخت (أياكس): يحتاج ريال مدريد لدخول التنافس من أجله في ظل تردده في الرحيل إلى برشلونة الذي يسعى خلفه وتبلغ قيمته 70 مليون يورو على الأقل، لكن المشكلة تكمن في وكيل أعماله مينو رايولا الذي لا يرتبط بعلاقة جيدة مع إدارة ريال مدريد.

ثالثا.. الهولندي فيرجيل فان ديك (ليفربول).. يعتبر الحل الأصعب لأن الفريق الإنجليزي لا يفكر في بيعه، ولا ينوي التخلي عنه، ودفع ليفربول 70 مليون يورو وحتى في حال رغبته في الرحيل فإن ريال مدريد مطالب بدفع مبلغ يتجاوز 100 مليون يورو للحصول على خدماته.

رابعا.. الأوروغواياني خوسي ماريا خيمينيز (أتلتيكو مدريد).. سعى ريال مدريد للتعاقد مع المدافع الأوروغواياني سابقًا، لكن الظروف تغيرت بعد رحيل دييغو غودين ولوكاس هيرنانديز عن أتلتيكو مدريد، وأصبح لاعبًا يصعب خروجه من أتلتيكو مدريد، كما أن الشرط الجزائي في عقده انتقل من 60 إلى 100 مليون يورو.

ولن يسمح الجار بالتفاوض خارج الشرط الجزائي في حال رغب اللاعب في الالتحاق بريال مدريد.