شركة سياحة بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة سياحية بالعاصمة الرياض، عن حاجتها لموظفين باختصاصات مختلفة بمسميات موظفين تحصيل، وموظفين تسويق (مصممين جرافيك).

وأكدت الشركة، أن الوظائف للسعوديين حصرا، كما يشترط إتقان اللغة الإنجليزية، وأن يكون المتقدم من سكان الرياض؛ فضلًا عن الخبرة والالمام في المجال التحصيلي من عام أو أكثر.

أما بالنسبة للتسويق، لا يشترط خبرة وإنما يكون لديه إلمام تام بطريقة وعمل الجرافيك والتصاميم بشكل عالي وممتاز؛ بينما دعت المهتمين إلى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]