بوكيتينو يجهز 80 مليون إسترليني للتعاقد مع ويلسون وبروكس 

طلال الغامدي(صدى):

يعتزم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي التعاقد مع لاعبَين جدد خلال الصيف المقبل، وتعزيز تشكيلة الفريق للمنافسة على الألقاب.

ويحاول توتنهام دفع 80 مليون جنيه إسترليني لإقناع بورنموث بالتخلي عن المهاجم الإنجليزي كاليوم ويلسون ولاعب الوسط الويلزي ديفيد بروكس.

ويقترب بوكيتينيو من التعاقد مع ويلسون ليكون شريكًا ومنافسًا للمهاجم والنجم هاري كين، كما يعد اللاعب الويلزي الشاب دعمًا لخط الوسط.

وظهر تألق كاليوم ويلسون برفقة بورنموث منذ قدومه للفريق قبل 5 مواسم، وتهتم عدة فرق بخدماته من بينها تشيلسي، كما أصبح لاعبًا دوليًا في منتخب إنجلترا حيث شارك في مباراتين.

واتضح أن توتنهاملم يوقّع مع أي لاعب خلال فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية ورغم ذلك بلغ دوري أبطال أوروبا، وحل رابعًا في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وسيواجه ليفربول.