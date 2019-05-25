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بالصور.. مدني جازان ينقذ شقيقتين علقتا بقمة جبل أثناء لعبهما وإصابة مسعفين

بالصور.. مدني جازان ينقذ شقيقتين علقتا بقمة جبل أثناء لعبهما وإصابة مسعفين
تركي السالم(صدى):

نجحت فرق الدفاع المدني صباح اليوم السبت في إنقاذ علقتا بقمة جبل بمنطقة جازان ، وتم إنزالهما بفرقة متخصصة بالأماكن الوعرة والجبلية .

واسفرت العملية عن إصابة اثنين من رجال الدفاع المدني ، وتم نقلهما عبر الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، إذ أصيب احدهما بتمزق بالقدم والآخر بخلع بالكتف .

وتفصيلاً ، فقد هرعت الفرق إلى موقع الحادث فور ورود بلاغ عن احتجاز شقيقتين بأعلى جبل قرب بحيرة سد وادي جازان في الطريق المؤدي إلى المدينة الصناعية بقرب مفرق قرية أم المعنق .

وكشفت احدى الشقيقتين انهما كانتا في رحلة نهاية الأسبوع بصحبة الأسرة ، وبينما كانتا تتحديان شقيقهما في صعود الجبل ضمن لعبة اتفقوا عليها مقابل مبلغ مالي ، تعثرتا الشقيقتين اثناء الصعود .

واضافت انها وشقيقتها حاولتا النزول بينما كان الطريق وعر فعلقتا عدة ساعات ، مما اضطرهما لإبلاغ الدفاع المدني الذي حضر في اقل من 10 دقائق موجهه شكرها لهما .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1125 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماشوف ذيك الجبل اللي صعب ..

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