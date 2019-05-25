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تنفيذا لسياسة الباب المفتوح.. عميد كلية بالقنفذة يخلع باب مكتبه

تنفيذا لسياسة الباب المفتوح.. عميد كلية بالقنفذة يخلع باب مكتبه
نايف السالم(صدى):

في خطوة غريبة من نوعها ، قام عميد كلية العلوم الصحية بمحافظة القنفذة الدكتور عمر الهزازي بخلع باب مكتبه تنفيذاً لسياسة الباب المفتوح والتواصل المستمر مع الطلاب ومسؤلي الكلية .

وقال ” الهزازي ” تعليقاً على ذلك : تم نزع باب مكتب المسؤول حتى لا يحجبه عن الناس، وحتى لا يكون سبباً في اجتماعات مغلقة تحول بينه وبين قضاء مصالح الخلق .

وأضاف: سياسة الباب المفتوح أو المخلوع جربتها منذ ثماني سنوات فوجدت أثرها العظيم في النفوس، فلا تحتجبوا عن الخلق أبداً أيها المسؤولون فما وضعتم إلا من أجلهم .

اما ردود فعل الطلاب والموظفين فكانت إيجابية إذ اكدوا انها خطوة فعالة على طريق التواصل المستمر دون أدني حائل يمنع من الوصول إلى المسؤول .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 793 ] نشر منذ 37 دقيقة

خطوه ايجابيه

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