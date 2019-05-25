تنفيذا لسياسة الباب المفتوح.. عميد كلية بالقنفذة يخلع باب مكتبه
في خطوة غريبة من نوعها ، قام عميد كلية العلوم الصحية بمحافظة القنفذة الدكتور عمر الهزازي بخلع باب مكتبه تنفيذاً لسياسة الباب المفتوح والتواصل المستمر مع الطلاب ومسؤلي الكلية .
وقال ” الهزازي ” تعليقاً على ذلك : تم نزع باب مكتب المسؤول حتى لا يحجبه عن الناس، وحتى لا يكون سبباً في اجتماعات مغلقة تحول بينه وبين قضاء مصالح الخلق .
وأضاف: سياسة الباب المفتوح أو المخلوع جربتها منذ ثماني سنوات فوجدت أثرها العظيم في النفوس، فلا تحتجبوا عن الخلق أبداً أيها المسؤولون فما وضعتم إلا من أجلهم .
اما ردود فعل الطلاب والموظفين فكانت إيجابية إذ اكدوا انها خطوة فعالة على طريق التواصل المستمر دون أدني حائل يمنع من الوصول إلى المسؤول .
🐪[ عدد التعليقات: 793 ] نشر منذ 37 دقيقة
خطوه ايجابيه