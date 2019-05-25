بالفيديو.. الجهود الأمنية المبذولة للتيسير على المعتمرين بآخر أيام رمضان

نايف السالم(صدى):

أزاح قائد قوات أمن العمرة اللواء سعيد القرني، اليوم السبت، الستار عن خطة العمل لرمضان هذا العام، والتي بدأ تنفيذها مبكراً ولم يسجل عكر صفو وجود تلك الحشود.

وأوضح ” القرني ” خلال برنامج ” فرسان الحزم ” الذي يعرض على قناة ” الإخبارية “، أن هناك 6 مناطق عمل تغطيها 6 قيادات تنفيذية هي الساحات الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية وقيادة توسعة الحرم المكي وقيادة التوسعة السعودية الثالثة.

وقال أن ذلك إلى جانب جهات أخرى ووجود تغطية لكل الأماكن والجوانب داخل الحرم بكاميرات مراقبة؛ لافتًا إلى أن كل قيادة لديها خرائط هندسية محدد بها توزيع العاملين وتحديد الحشود وتحديد كل المخارج في حالة الطوارئ.