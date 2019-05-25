رد صادم لطليقة على ربيع بعد محاولته صلحها

القاهرة(صدى):

يبدو ان الفنان المصري على ربيع يحاول أن يتصالح مع طليقته ” ندى محمود ” بعد الجدل الكبير الذي ثار حولهما في الفترة الأخيرة .

وقام نجم ” مسرح مصر ” بإعادة متابعة طليقته على حسابها الشخصي بـ ” انستجرام ” وظهر اول المتابعين لها ، وذلك بعد ان قامت بإلغاء متابعته سابقاً .

اما عن رد فعلها ، فجاء حاسماً حيث لم تقم بمبادلته وإعادة متابعته مما يشير إلى استمرار الخلاف بينهما خاصةً وانها قامت بإغلاق حسابها بعد ساعات قليلة .

وكانت “ندى محمود ” قد أثارت ضجة واسعة عبر نشرها خلافها مع ” على ربيع ” على مواقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك ” ، و ” انستجرام ” ، حيث قالت :

أمك ثم أمك ثم أمك، وإن قالت لك طلق مراتك واطردها من بيتها هي وبنتك متترددش يا قلب أمك، شكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة .. إليك فوضت امرى يا الله وأنت خير وكيل .