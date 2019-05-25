بالفيديو.. الفنان ” خالد أمين ” يكشف أسباب رفضه للزواج

خالد الظفيري(صدى):

كشف الفنان الكويتي خالد امين عن اسباب عزوفه عن الزواج على الرغم من نجاحه الفني الكبير الذي تسبب في إثارة شائعات إرتباطه من نجمات كثيرات .

وقال خلال حلوله ضيفاً على برنامج ” سراي ” المذاع على قناة atv ، وتقدمه الإعلامية ” نوره عبد الله ” ، انه لا يفكر في الزواج الآن وانه لا يبحث عن زوجه لانشغاله واهتمامه بأمور أخرى منها العمل والسفر وممارسة هواياته المفضلة كالصيد .

ورداً على سؤاله عن موعد توديع عزوبيته قال ان والدته كسائر الأمهات تتمنى أن تراه عريسًا، إلا أن الزواج ليس همه الأكبر حاليًا، والأهم بالنسبة له الإرتباط بشريكه تشاطره كافة امور حياته وافكاره .

وبينما وصفته المذيعة بـ ” اشهر عازب ” قال ” أمين ” ممازحاً انه ليس العازب الوحيد وهناك كثير من النساء العازبات .

كما كشف الفنان الكويتي عن بعض المواقف التي سببت له بعض الإحراج ، إذ مازحته احد المذيعات طالبة الزواج به تارة ، وتارة اخرى تعرض لشائعات زواجه من الفنانة ” زهرة عرفات ” وهو ما نفاه تماماً .