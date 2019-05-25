محمد صلاح خارج قائمة الأفضل في إنجلترا

ماجد محمد(صدى):

غاب اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم بتصويت الجماهير، والتي أعلنت عنها رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، ” PFA “.

وخرج صلاح من القائمة رغم أنه سجل 22 هدفًا في الدوري الإنجليزي، وحصل على جائزة هداف المسابقة، فيما تواجد في القائمة 3 لاعبين من مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي للموسم 2018/2019، وهم: الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، والإنجليزي رحيم سترلينغ، والبرتغالي بيرناردو سيلفا.

وتواجد لاعبان من ليفربول الوصيف، وهما: الهولندي فيرجيل فان ديك، والسنغالي ساديو ماني، كما تواجد النجم البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي.