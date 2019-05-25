محمد صلاح خارج قائمة الأفضل في إنجلترا
غاب اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم بتصويت الجماهير، والتي أعلنت عنها رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، ” PFA “.
وخرج صلاح من القائمة رغم أنه سجل 22 هدفًا في الدوري الإنجليزي، وحصل على جائزة هداف المسابقة، فيما تواجد في القائمة 3 لاعبين من مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي للموسم 2018/2019، وهم: الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، والإنجليزي رحيم سترلينغ، والبرتغالي بيرناردو سيلفا.
وتواجد لاعبان من ليفربول الوصيف، وهما: الهولندي فيرجيل فان ديك، والسنغالي ساديو ماني، كما تواجد النجم البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي.
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